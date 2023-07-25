Министерство цифрового развития, связи и массовых коммуникаций РФ во вторник, 25 июля, заявило, что теперь компенсацию по ОСАГО стало возможным оформить онлайн через портал Госуслуги или приложение «Госуслуги Авто».

В сообщении минцифры России также говорится, что «заполнять заявление автовладельцу вручную не нужно, так как почти все данные при оформлении автоматически подтягиваются из личного кабинета Госуслуг. При оформлении заявления дополнительно потребуется добавить: документы, подтверждающие право собственности на транспортное средство, данные полиса ОСАГО, номер извещения о ДТП».

«В случае оформления европротокола на бумаге к заявлению нужно прикрепить его скан или фото и внести вручную недостающие сведения: банковские реквизиты или адрес почтового перевода для получения возмещения, а также подписать заявление усиленной неквалифицированной электронной подписью с помощью приложения «Госключ». После рассмотрения документов страховая компания предложит время и место осмотра – туда нужно будет подъехать лично. Когда осмотр будет закончен, компания пришлет результаты и может выдать направление на ремонт или выплатить страховую сумму без посещения офиса, например на карту», – сообщили в министерстве.

Москва, Иван Бабурин

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