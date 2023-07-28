Порядка 13 самолетов ушли на запасной аэродром из-за сильного ветра в Сочи

Порядка 13 самолетов, летевших в Сочи, ушли на запасной аэродром из-за сильного ветра. Штормовое предупреждение на территории города-курорта объявлено на 28 и 29 июля, сообщила пресс-служба сочинского аэропорта.

«Экипажами 13 рейсов принято решение об уходе на запасной аэродром в Минеральные воды. Временные улучшения или «окна» позволили совершить безопасную посадку шести рейсам. В аэропорту усилены все службы, выставляются кулеры в зонах ожидания», – говорится в сообщении.

Метеорологи предупреждали, что неблагоприятный прогноз сохранится до 20:00 часов, но погода начала улучшаться раньше. Отправленные на запасной аэродром самолеты начали прибывать в Сочи.

«Метеоусловия в районе нашего аэропорта улучшились, с запасных аэродромов уже прибывают воздушные судна», – добавили в воздушной гавани.

Сочи, Наталья Рязанова

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