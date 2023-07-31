В Германии призвали поднять цену бензина до 100 евро за литр «ради климата»

Профессор берлинского университета им. Гумбольта Грегор Бахманн заявил, что бензин должен стоить 100 евро за литр, а также, что немцы должны отказаться от автомобилей «ради климата», – сообщает германское издание Bild.

Издание в своей заметке пишет, что Грегор Бахманн поделился в своем микроблоге в Twitter сообщением о подорожании топлива, выдвинув экстремальное требование: «Только когда литр будет стоить 100 евро или больше, наши дорогие сограждане начнут медленно задумываться, что можно обойтись и без машины».

«Неизбежно многое станет дороже и, следовательно, недоступно для более бедных. Это цена, которую приходится платить за защиту климата. Самые бедные вообще не могут позволить себе машину. Те, кто водит машину, уже привилегированные. Вождение автомобиля должно быть болезненным, чтобы ускорить переход на более экологически чистые виды транспорта. Моя дорога на работу – 14 км. Я еду на велосипеде», – написал профессор берлинского университета.

Со своей стороны Bild отмечает, что «у Бахманна есть электромобиль, который он заправляет только экологически чистым электричеством».

Берлин, Иван Бабурин

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