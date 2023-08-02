Грузия запретила экспорт и реэкспорт в Россию американских автомобилей

Служба доходов министерства финансов Грузии в среду, 2 августа, сообщила, что в связи с антироссийскими санкциями ЕС руководство республики с 1 августа ввело ограничения на экспорт и реэкспорт в Россию автомобилей, произведенных в США, – сообщают СМИ.

Пресс-служба грузиноского минфина сообщила, что «с 1 августа введены ограничения на экспорт/реэкспорт машин, ввезенных на территорию Грузии из США, а ограничения на автомобили, ввезенные из Европы, будут введены с 26 сентября, как это предусмотрено 11-м пакетом санкций».

«В январе – июне 2023 года Грузия экспортировала в Россию более 3,7 тыс. легковых автомобилей на общую сумму более $52 млн», – информировала ранее Национальная служба статистики Грузии.

Тбилиси, Иван Бабурин

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