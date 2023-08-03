Aurus, «АвтоВАЗ» и «Москвич» заявили о готовности обеспечить чиновников «представительскими» автомобилями

Генеральный директор производителей автомобилей класса «люкс» Aurus Андрей Панков в четверг, 3 августа, заявил, что его предприятие готово обеспечить чиновников автомобилями представительского класса, – сообщают СМИ.

Согласно сообщениям, гендиректор Aurus сказал следующее: «Завод Aurus в Республике Татарстан располагает всеми производственными ресурсами для того, чтобы обеспечить потребность государства в выпуске отечественных представительских автомобилей, а также возможностями для дальнейшего масштабирования производства. Компания является единственным российским производителем, имеющим опыт серийного выпуска автомобилей класса люкс».

В свою очередь, на «АвтоВАЗе» и «Москвиче», также заявили о готовности обеспечить российских чиновников автомобилями.

В пресс-службе «Москвича» сказали, что «могут удовлетворить спрос на автомобили для нужд государственного сектора, если такие заказы поступят».

В свою очередь, «АвтоВАЗ» распространил сообщение, в котором сказано: «На сегодняшний день АвтоВАЗ обладает необходимым инженерным потенциалом и производственными мощностями, чтобы обеспечить поставки автомобилей в рамках госзаказа для аппарата чиновников в необходимых объемах».

Отметим, что ранее в четверг президент России Владимир Путин заявил, что все чиновники должны пересесть на российские автомобили.

«Это поможет понимать, что нужно стремиться к развитию отечественных брендов, отечественных автомобилей, другой отечественной продукции», – подчеркнул глава государства.

Москва, Иван Бабурин

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