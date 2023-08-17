Путин поручил правительству обновить общественный транспорт в России

Президент России Владимир Путин на заседании Президиума Госсовета по вопросам развития общественного транспорта в четверг, 17 августа, поручил правительству принять меры по обновлению общественного транспорта и созданию комфортных условий для поездок, – сообщает Кремль.

В ходе своего выступления глава государства сказал: «В нашей повестке дня сегодня – вопросы развития общественного транспорта. Они важны – понятно, насколько они важны для миллионов граждан нашей страны, практически для каждого человека. …Системной задачей, которую мы уже обсуждали, является обеспечение ежегодного снижения среднего возраста парка общественного транспорта в субъектах Российской Федерации. Общественный транспорт во всех регионах страны должен, конечно, не ветшать, а «молодеть».

«Жизнь, реальная работа показывают, что дело далеко не только в финансовых средствах. Хотя, конечно, без денег никуда не денешься – это очевидная вещь. Но результат в огромной степени все-таки зависит от стратегического, комплексного подхода, от правильно выбранного вектора развития, от грамотных управленческих решений, в том числе в тесной увязке градостроительных и транспортных задач», – подчеркнул Путин.

Москва, Иван Бабурин

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