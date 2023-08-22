На Кубани при столкновении двух автобусов пострадали пять человек

В Краснодарском крае столкнулись два пассажирских автобуса. В результате пять человек получили травмы, в том числе двое детей. Об этом сообщила пресс-службы администрации Туапсинского района.
ДТП произошло на трассе Майкоп – Туапсе, в районе села Кирпичное. В одном автобусе находилось шесть пассажиров, во втором – четыре.
«Трое взрослых, двое из них водители, с травмами средней тяжести доставлены в Туапсинскую районную больницу №1 и в ТРЦБ №3. Двое детей в возрасте 12-15 лет, получившие легкие травмы, отправлены в первую городскую больницу на обследование», – говорится в сообщении.
Часть дороги на месте аварии перекрыта, движение осуществляется по одной полосе. В Туапсинской межрайонной прокуратуре сообщили, что по факту ДТП проводится проверка.
Краснодар, Зоя Осколкова
© 2023, РИА «Новый День»
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