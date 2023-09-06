Остановились все заводы автоконцерна Toyota

Японский автопроизводитель Toyota в среду, 6 сентября, сообщил, что все его четырнадцать заводов остановились из-за критически малого свободного объема на диске базы данных, – передают СМИ.

В сообщении, опубликованном сайте Toyota, говорится: «Во время выполнения задач по архивации данных проводились систематизация и уничтожение сведений, скопившихся в базе. Из-за того, что на диске, использовавшемся в работе, не хватило места, возник сбой, в результате которого система остановилась».

Токио, Иван Бабурин

© 2023, РИА «Новый День»