Крупные автоконцерны уличили в сборе личных данных водителей

Производители автомобилей собирают личную информацию о своих клиентах. Среди прочего автоконцерны получают данные даже о сексуальной активности, здоровье и выражении лица пользователей. Об этом сообщила некоммерческая организация Mozilla Foundation.

Проведенное исследование показало, что конфиденциальность клиентов 25 крупных автокомпаний в США, Германии, Японии, Франции и Южной Корее находится на низком уровне. Производители собирают данные клиентов с помощью датчиков, микрофонов, камер, телефонов и устройств, которые водители подключают к своим машинам, а также автомобильных приложений, сайтов компаний, дилерских центров и автомобильной телематики.

При этом личные сведения могут передаваться третьим лицам, а также использоваться в различных целях. В политике конфиденциальности многих известных автобрендов есть пункты о том, что компании могут собирать данные о генетике, сексуальной активности, здоровье клиентов и поведении за рулем.

По оценкам аналитиков, рынок персональных данных, которые собираются через автомобили, к 2030 году может достичь объема в 750 млрд долларов.

Лондон, Зоя Осколкова

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