Скандал в мировой авиаотрасли – британская фирма поставляла фальсифицированные детали на Боинги и Аэрбасы

Британская компания AOG Technics попала в скандал. Ее подозревают в предоставлении фальсифицированных сертификационных документов, сопровождающих детали, проданные на самолеты Airbus и Boeing. Кроме того, фирма также фальсифицировала профили некоторых своих сотрудников в социальных сетях.

После того, как выяснилось, что эта британская компания предоставила фальсифицированные сертификационные документы, сопровождающие детали для обслуживания двигателей, проданных Airbus и Boeing, Bloomberg сообщает, что этот поставщик также лгал о профилях некоторых своих сотрудников.

Агентство приводит в пример случай Рэя Квонга, представленного как коммерческий директор AOG Technics. Судя по его профилю в LinkedIn, ранее он работал в All Nippon Airways и Nissan Motor. Однако «настоящий» Рэй Квонг никогда не сотрудником этих двух японских гигантов, в архивах которых нет никаких следов этого человека, утверждает Bloomberg.

Далее в пример СМИ приводят анкету некоего Джонни Рико, представленного как исполнительный торговый представитель AOG, который в LinkedIn утверждает, что работал в Ryanair. Проблема в том, что Блумберг нашел его фотографию на сайте стоматологического кабинета.

То же самое и с фотографией на LinkedIn некоего Майкла Смита, старшего руководителя AOG, которая была найдена на сайте врача, специализирующегося на диагностике деменции.

Эти новые разоблачения рискуют еще раз потрясти авиационную отрасль, которая остается в полной неопределенности в отношении дела с поддельными запасными частями, поставляемыми для обслуживания двигателей производства CFM (Safran/General Electric), которыми оснащаются самолеты Airbus A320 и Boeing 737 NG старого поколения.

Сейчас установлено, что поддельные детали были установлены на 68 двигателей CFM-56, выпущенных тиражом 34 000 штук.

Хотя Европейское агентство авиационной безопасности (EASA) в настоящее время расследует это дело, вопросов остается много: кто изготовил некоторые из этих запчастей, откуда они взялись, на каких самолетах каких компаний они были установлены.

Тем не менее, CFM подтвердила, что эти ложно сертифицированные детали были установлены на 68 двигателей CFM-56.

EASA теперь требует от авиакомпаний и компаний по техническому обслуживанию проверять «свои записи, чтобы определить, были ли какие-либо детали самолетов или двигателей получены от AOG Technics, прямо или косвенно».

Фальсификат необходимо обнаружить и заменить на легальные детали, добавили в ЕААБ.

Лондон, Елена Васильева

© 2023, РИА «Новый День»