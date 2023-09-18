Власти Башкирии запретили использовать таксистам авто с неэкологичными двигателями

В Башкирии ввели ограничения для автомобилей такси. Об этом говорится в поправках в закон «Об организации транспортного обслуживания населения автомобильным и городским наземным электрическим транспортом».

«Транспортные средства, используемые в качестве легкового такси, должны иметь экологический класс не ниже «Евро-3», – сообщается в документе. Соответствующие поправки внес глава республики Радий Хабиров.

В настоящее время российские производители могут выпускать автомобили, сертифицированные по стандарту «Евро-2». Послабления действуют до 1 февраля 2024 года. Например, речь идет о некоторых моделях «АвтоВАЗа» Lada Granta. Соответственно, владельцы таких машин не смогут получить лицензию для работы в такси.

Новый федеральный закон «О такси» вступил в силу с 1 сентября. Согласно документу, экологический класс пригодных для частного извоза машин определяют региональные власти. Таким образом, вслед за Башкирией подобные ужесточения могут ввести и другие субъекты.

Уфа, Зоя Осколкова

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