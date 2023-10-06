Калининград получил первый груз по Севморпути

Первое судно пришло в Калининградскую область по Северному морскому пути. Губернатор региона Антон Алиханов отметил, что по скорости доставки грузов этот путь выгоднее перевозке через Суэцкий канал.

«Судно вышло из Шанхая, зашло в Архангельск, теперь в Балтийск, конечная точка Санкт-Петербург. Получается дешевле и быстрее, чем через Суэцкий канал», – написал Алиханов в своем телеграм-канале.

Он отметил, что транспортные компании планируют перевозки этим путем на постоянной основе.

Весной 2021 года правительство РФ заявило, что Севморпуть может стать альтернативой Суэцкому каналу для перевозки грузов. ЧП в Суэцком канале участились, что приводит к огромным убыткам по всему миру. В тот период перевозка грузов по Севморпути получалась примерно на треть дороже, чем по Суэцкому каналу.

Калининград, Наталья Рязанова

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