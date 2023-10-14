Восстановление движение по всем четырем полосам Крымского моста

Крымский мост полностью открыт для движения автотранспорта после ремонта. Движение по всем четырем полосам восстановлено сегодня, 14 октября. Все ремонтные работы после повреждения путепровода в результате теракта со стороны Украины, который произошел 17 июля, завершены с опережением сроков. Об этом сообщил вице-премьер России Марат Хуснуллин.

«На 18 дней раньше намеченного срока полностью восстановили Крымский мост и открыли движение автомобилей по всем четырем полосам», – написал он в своем Telegram.

По его словам, восстановление моста заняло менее трех месяцев. «За это время демонтировали два поврежденных пролета и надвинули новые. Причем для первого возвели временный мост, второй надвинули всего за восемь часов. Для обоих пролетов потребовалось 534 тонны металлоконструкций. На дорожное покрытие ушло более 360 тонн асфальтобетона», – уточнил вице-премьер.

Движение по левой части моста после ремонтно-восстановительных работ было открыто 14 сентября – на день раньше. Правую часть планировалось восстановить 1 ноября.

Напомним, в ночь на 17 июля 2023, по данным Национального антитарристического комитета, Крымский мост был атакован двумя украинскими беспилотными надводными аппаратами. Погибла семейная пара из Белгородской области, их дочь получила ранения.

Москва, Наталья Петрова

© 2023, РИА «Новый День»