Российский самолет впервые в истории приземлился на острове Парамушир

Первый российский самолет совершил посадку на курильском острове Парамушир. До этого сообщение с островом поддерживалось только с помощью вертолетов Ми-8.
«Сегодня впервые за всю историю на острове Парамушир приземлился самолёт АН-28. Он совершил посадку на новой взлетно-посадочной полосе Северо-Курильска. Поздравляю всех жителей Сахалинской области с этим историческим событием!» – написал губернатор Сахалинской области Валерий Лимаренко в телеграм-канале.
Он опубликовал видео посадки самолета. Борт встретили приветственным водяным салютом двух пожарных машин.
Самолет выполнял технический рейс из Петропавловска-Камчатского. Губернатор заверил, что правительство региона вместе с авиакомпанией «Аврора» уже прорабатывает возможность начать авиасообщение между Сахалином и Северными Курилами.
Северо-Курильск, Наталья Рязанова
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