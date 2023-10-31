В Башкирии четверо детей пострадали в аварии со школьным автобусом

В Башкирии легковой автомобиль столкнулся со школьным автобусом. В результате пострадали четверо детей и трое взрослых.

Авария произошла в Нефтекамске. В салоне автобуса находились десять детей 13-14 лет и один сопровождающий. Школьники ехали на конкурс из деревни Кареево Краснокамского района в Уфу.

Легковой автомобиль Лада Ларгус выехал на встречную полосу и врезался в автобус. Четыре школьника попали в больницу с травмами, остальных детей осмотрели врачи. Кроме того, медицинская помощь понадобилась трем пассажирам легковушки.

В региональном управлении ГИБДД уточнили, что Лада была на летних шинах.

Уфа, Зоя Осколкова

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