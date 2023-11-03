Росавиация: Часть международных рейсов «Уральских авиалиний» может быть передана другим авиаперевозчикам

Федеральное агентство воздушного транспорта России (Росавиация) в пятницу, 3 ноября, сообщило, что пока авиакомпания «Уральские авиалинии» не подпишет договор с Национальной лизинговой компанией, часть допусков к международным полетам может быть передана другим авиаперевозчикам, – сообщает ТАСС.

В приказе Росавиации по допуску на международные рейсы во всех примечаниях к зарубежным полетам «Уральских авиалиний», права на которые могут передать другим компаниям, говорится: «Рассмотреть в двухдневный срок после подписания авиакомпанией «Уральские авиалинии» трехстороннего договора с Национальной лизинговой компанией и лизингодателем».

«Речь идет о допусках на некоторые рейсы в Азербайджан, Казахстан, Китай, ОАЭ, Таиланд, Турцию, Узбекистан. Права на выполнение рейсов могут быть переданы «Аэрофлоту», «Азимуту», Red Wings, Azur Air», – сообщили в Федеральном агентстве воздушного транспорта России.

Москва, Иван Бабурин

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