Автобусный перевозчик прекратил движение между Россией и Финляндией

Автобусный перевозчик Lux Express заявил, что с 18 ноября приостановит автобусное движение между Россией и Финляндией.

В сообщении российского представительства Lux Express, в частности, говорится: «17 ноября последние рейсы автобусов Lux Express на финском направлении будут с отправлением из Санкт-Петербурга в 15:00 и из Хельсинки в 14:00. Пассажирам, купившим билеты на более поздние даты, предлагается поменять их на билеты по другим направлениям или получить компенсационный код на бесплатную поездку на автобусах компании».

Отметим, что ранее сегодня, таможенная служба Финляндии заявила, что все грузовые и пассажирские перевозки на закрытых правительством пропускных пунктах прекратятся 18 ноября.

В сообщении, опубликованном на сайте финской таможни, говорится: «В соответствии с решением правительства Финляндии пограничные переходы в Ваалимаа, Иматре, Нуйямаа и Ниирале будут закрыты с 18 ноября 2023 года. Решение действительно до 18 февраля 2024 года. В результате закрытия все грузовые и пассажирские перевозки на указанных переходах прекратятся», – говорится в сообщении.

«Пункты пересечения границы Вартиус, Куусамо, Салла и Райя-Йосепи останутся открытыми, а таможня на них будет осуществлять свою деятельность в их рабочие часы», – добавили в таможенной службе Финляндии.

Санкт-Петербург, Иван Бабурин

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