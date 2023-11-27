ФАС: «Яндекс Такси» занимает доминирующее положение в большинстве регионов России

Федеральная антимонопольная служба (ФАС) России в понедельник, 27 ноября, заявила, что сервис «Яндекс Такси» занимает доминирующее положение на территории подавляющего большинства регионов России.

В сообщении, распространенном пресс-службой ведомства, в частности, говорится: «ФАС России по результатам проведенного анализа рынка установила, что «Яндекс Такси» занимает доминирующее положение на территории РФ и подавляющего большинства регионов страны. Случаи злоупотребления доминирующим положением являются поводом для проведения анализа экономической обоснованности повышения и принятия мер антимонопольного реагирования, однако в настоящее время возможные меры реагирования ФАС России ограничены».

Москва, Иван Бабурин

© 2023, РИА «Новый День»

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