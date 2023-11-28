В Японии российские дипломаты накопили более двух тысяч штрафов за парковку

Российские дипломаты стали лидерами по числу неоплаченных штрафов за парковку в Японии. Об этом сообщает Fuji News Network.

По данным издания, за пять лет до 2022 года на автомобилях с дипломатическими номерами посольства России в Токио скопилось 2338 неоплаченных штрафов за парковку. Это составляет 59% от всех аналогичных случаев с автомобилями дипломатов в Японии.

На втором месте находится Китай, у посольства которого скопилось 246 штрафов за неправильную парковку. Затем следуют диппредставительства Казахстана, Египта, Ирана и Украины. Общая сумма неоплаченных на данный момент штрафов не уточняется.

Дипломатическая неприкосновенность, предусмотренная Венской конвенцией, не распространяется на штрафы за парковку. Однако японские власти не могут конфисковать имущество дипломатов для оплаты задолженности, таким образом неоплата штрафов не несет серьезных последствий.

Токио, Зоя Осколкова

© 2023, РИА «Новый День»

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