ФАС предупредила «Победу»

Федеральная антимонопольная служба (ФАС) России в четверг, 30 ноября, сообщила, что выдала предупреждение входящему в группу «Аэрофлот» лоукостеру «Победа» за необходимость при посадке в самолет платить от 500 до 5000 рублей за внесение изменений в ФИО или изменение или корректировку данных документа.

В сообщении, опубликованном в официальном Telegram-канале ФАС РФ, говорится: «Служба выяснила – ее пассажирам (авиакомпании «Победа», – прим.ред.) необходимо было заплатить от 500 до 5000 рублей за внесение изменений в ФИО или изменение/корректировку данных документа при посадке в самолет. Доказательств обоснованности такого размера платы компания не представила. ФАС отмечает – такая плата должна быть экономически обоснована и соразмерна понесенным фактическим расходам перевозчика».

«Авиакомпании необходимо в течение 30 дней рассчитать и утвердить единый размер платы, удерживаемой с пассажира в случае изменения условий договора перевозки, исходя из фактических (экономически обоснованных) расходов.

Вместе с тем «Победа» сообщила ведомству о готовности установить единый размер платы за внесение изменений в ФИО клиентов в размере 800 рублей. Сейчас для этого вносятся корректировки в нормативные акты компании», – добавили антимонопольщики.

Москва, Иван Бабурин

© 2023, РИА «Новый День»

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