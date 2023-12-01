Под Красноярском пассажиры прятались от ледяного дождя в перевернувшемся автобусе

В Красноярском крае микроавтобус попал в аварию на трассе. Пассажирам пришлось укрыться в перевернувшейся машине от ледяного дождя. Об этом сообщает региональная служба спасения.

ДТП произошло сегодня ночью в Шарыповском районе. Водитель микроавтобуса не справился с управлением на обледенелой дороге, транспортное средство перевернулась.

По счастливой случайности, никто из пассажиров не пострадал. В момент аварии в автобусе находились восемь человек, в том числе дети. Дожидаться помощи спасателей пассажирам пришлось в перевернувшимся автомобиле, так как пошел ледяной дождь, переходящий в снег.

На место прибыли пожарные села Парная и разместили женщин и детей в своей машине. Затем всех эвакуировали в Шарыпово.

Красноярск, Зоя Осколкова

© 2023, РИА «Новый День»

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