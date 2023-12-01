Вслед за поляками украинскую границу заблокировали словацкие перевозчики

Госпогранслужба Украины в пятницу, 1 декабря, заявила, что Союз перевозчиков Словакии (UNAS) заблокировал пункт пропуска Вышнее Немецкое на границе с Украиной. Вышнее Немецкое – единственный автомобильный КПП для грузового транспорта на этом участке границы, – сообщают украинские СМИ

В сообщении, опубликованном на сайте украинских пограничников, говорится: «По информации, поступившей от Пограничной полиции Словацкой Республики, в 16: 05 на территории Словакии начата блокировка движения грузовиков через пункт пропуска ««вишне-Немецке»», смежный украинскому пункту пропуска «Ужгород». Акцию, сроки которой пока неизвестны, проводят представители Союза перевозчиков Словакии. …Просим учесть осложнения движения автотранспорта перед пунктом пропуска «Ужгород» при планировании путешествия за границу».

Представитель Государственной пограничной службы Украины Андрей Демченко в комментарии изданию Укринформ сказал: «По состоянию на утро сегодня на направлении пункта пропуска «Ужгород-Вышнее Немецкое», это граница со Словакией, в очередях находится около 600 грузовиков. А на границе с Венгрией напротив пункта пропуска «Тиса» есть до 1000 грузовых транспортных средств, ожидающих возможности пересечения границы в сторону Украины».

В официальном заявлении UNAS говорится: «Цель протеста – присоединиться к перевозчикам из Польши, которые почти четыре недели блокируют пункты пропуска на границе. Мы не можем оставить их в борьбе, которая становится в Словакии общей борьбой. Главное требование – немедленно отменить соглашение между ЕС и Украиной, в результате которой рынок перевозок в Словакии начинает обваливаться».

Киев, Иван Бабурин

© 2023, РИА «Новый День»

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