Две дороги в Крыму станут федеральными ради нового проекта

Дороги Симферополь – Джанкой и Симферополь – Армянск будут переданы в федеральную собственность. Об этом сообщил глава Крыма Сергей Аксенов. Это планируется сделать до конца текущего года.

В дальнейшем, по словам руководителя РК, дороги будут использовать для реализации проекта трассы через новые регионы до Ростова-на-Дону.

«Росавтодором готовится технико-экономическое обоснование. Предполагается, что на дорогах будет достаточно большой транспортный поток, поэтому изучается вариант создания четырехполосной трассы», – уточнил Аксенов.

При этом, отметил он, источник финансирования пока не определен.

Ранее, в ноябре глава Запорожской области Евгений Балицкий сообщил о проекте строительства четырехполосной трассы через новые регионы, которая свяжет Ростов-на-Дону и Крым. В результате пропускная способность увеличится с сегодняшних 14 тысяч до 30 тысяч автомобилей в сутки, уточнил Балицкий, информировал ТАСС. По его словам, эта магистраль уже «спроектирована, частично проведены все изыскательские работы».

Симферополь, Наталья Петрова

© 2023, РИА «Новый День»

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