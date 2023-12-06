В Совфеде заявили о невозможности полного перехода на цифровые водительские права

Член комитета Совета Федерации по конституционному законодательству и госстроительству Александр Башкин в среду, 6 декабря, заявил, что полный переход на цифровые водительские права невозможен даже в перспективе, – сообщает ТАСС.

Как сообщает агентство, сенатор сказал следующее: «По итогам проведенного круглого стола, посвященного цифровому водительскому удостоверению, было принято решение рекомендовать Минцифры РФ продолжить работу над развитием приложения «Госуслуги. Авто», которое дает водителям возможность предъявить водительское удостоверение в электронном виде. У нас возникает другой вопрос: нужно ли делать полную замену водительского удостоверения на бумажном носителе на электронный – взять цифровой профиль, а бумажка не нужна. Сейчас мы совместно с экспертами приходим к мнению, что не надо, нельзя. …Полностью избавляться от бумажных водительских удостоверений нельзя из соображений безопасности, оперативности, потому что не везде есть интернет и другим причинам».

Москва, Иван Бабурин

© 2023, РИА «Новый День»

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