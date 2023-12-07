«Аэрофлот» заявил о проблемах с оформлением билетов во всех каналах продаж

Российский авиаперевозчик «Аэрофлот» в четверг, 7 декабря, сообщил, что из-за сбоя в системе бронирования «Леонардо» затруднено оформление билетов.
В сообщении, опубликованном на сайте «Аэрофлота», в частности, говорится: «В связи со сбоем в системе бронирования «Леонардо» (разработчик – «Сирена-Трэвел») затруднено оформление билетов во всех каналах продаж (сайт «Аэрофлота», агенты и др.). На данный момент поставщиком услуг предпринимаются меры для скорейшего восстановления штатной работы системы. Система регистрации пассажиров в аэропорту, на сайте и в мобильном приложении работает штатно».
Москва, Иван Бабурин
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