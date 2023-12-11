В Нидерландах требуют во всех городах ограничить скорость автомобилей 30 км/ч

Представитель нидерландского автомобильного лобби RAI Vereniging Фриц ван Брюгген заявил, что во всех центрах городов Нидерландов требуется ввести ограничение скорости на уровне 30 километров в час, – сообщает в понедельник, 11 декабря издание NL Times.

«В прошлом году в результате дорожно-транспортных происшествий в Нидерландах погибло 745 человек и пострадало более 20 тыс. человек. Это слишком много. Что-то срочно необходимо изменить, чтобы наши города были пригодными для жизни и безопасными. Первым шагом к этому должно стать единство правил дорожного движения на всей территории страны. Сейчас правила в каждом муниципалитете разные и это вызывает хаос и неуверенность среди участников дорожного движения».

«Городам в Нидерландах также необходимо предоставить больше места велосипедистам и небольшим электромобилям за счет автомобилей. И одни и те же правила дорожного движения должны применяться повсюду в стране», – пишет NL Times со ссылкой на RAI Vereniging.

Амстердам, Иван Бабурин

© 2023, РИА «Новый День»

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