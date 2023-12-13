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Среда, 13 декабря 2023, 15:32 мск

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Tesla отзовет более двух миллионов машин для обновления автопилота

Фото: www.tesla.com

Американский производитель Tesla отзывает более двух миллионов своих электрокаров для обновления системы автоматического рулевого управления. Об этом сообщает Национальное управление безопасности движения на трассах США.

Под отзыв подпадают 2 031 220 автомобилей, оборудованных системой Autosteer. В частности, автопилот обновят у машин, произведенных с 2012 года. В этот список вошли модели Model 3, Model S, Model X и Model Y.

В сообщении говорится, что водитель не всегда может распознать, включена ли система Autosteer, а значит не готов вмешаться в управление, из-за чего возникает риск аварии. Таким образом, функций системы может быть недостаточно для предотвращения неправильного ее использования.

Вашингтон, Зоя Осколкова

© 2023, РИА «Новый День»

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