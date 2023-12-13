Tesla отзовет более двух миллионов машин для обновления автопилота

Американский производитель Tesla отзывает более двух миллионов своих электрокаров для обновления системы автоматического рулевого управления. Об этом сообщает Национальное управление безопасности движения на трассах США.
Под отзыв подпадают 2 031 220 автомобилей, оборудованных системой Autosteer. В частности, автопилот обновят у машин, произведенных с 2012 года. В этот список вошли модели Model 3, Model S, Model X и Model Y.
В сообщении говорится, что водитель не всегда может распознать, включена ли система Autosteer, а значит не готов вмешаться в управление, из-за чего возникает риск аварии. Таким образом, функций системы может быть недостаточно для предотвращения неправильного ее использования.
Вашингтон, Зоя Осколкова
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