В Приамурье мост через Зею открыли на год раньше срока

Ростехнадзор выдал заключение соответствия для моста через реку Зея в Амурской области. Движение по новому мосту открыли на год раньше запланированного срока, рассказал глава региона Василий Орлов.

«Сегодня запустили движение по новому Зейскому мосту. Благодаря строителям вводим его в эксплуатацию на год раньше запланированного срока. Новый мост сделает жизнь амурчан комфортней, а проезд по нему будет стабилен и безопасен», – написал губернатор в своем телеграм-канале.

Новый мост через реку Зея стал одним из крупнейших инфраструктурных проектов в Амурской области за последние десятилетия. Строительство стартовало летом 2020 года и шло в круглосуточном режиме, работы не останавливали даже зимой. Чтобы быстрее ввести мост в эксплуатацию, из резервного фонда правительства РФ в 2021 году выделили дополнительные три миллиарда рублей.

Протяжённость моста более 10 км. Река Зея отделяет столицу Приамурья город Благовещенск от остальной территории региона. Ранее въезд в город осуществляли по старому мосту, на подъезде к нему часто выстраивались пробки в часы пик.

Благовещенск, Наталья Рязанова

© 2023, РИА «Новый День»

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