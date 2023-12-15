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Пятница, 15 декабря 2023, 11:49 мск

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На федеральной трассе «Дон» произошла массовая авария

Из-за плохих погодных условий на федеральной трассе М-4 «Дон» в Тульской области произошла массовая авария. В результате образовалась многокилометровая пробка.

В темное время суток на 321-м километре трассы произошло ДТП с участием 13 автомобилей, в том числе двух грузовиков, сообщили в экстренных службах.

Из-за образовавшего затора десятки машин не могли покинуть аварийный участок. Пробка растянулась на 20 километров.

К данному моменту последствия массового ДТП устранены, проезд открыт, добавили в региональном управлении ГИБДД.

Тула, Зоя Осколкова

© 2023, РИА «Новый День»

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