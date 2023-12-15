На федеральной трассе «Дон» произошла массовая авария

Из-за плохих погодных условий на федеральной трассе М-4 «Дон» в Тульской области произошла массовая авария. В результате образовалась многокилометровая пробка.
В темное время суток на 321-м километре трассы произошло ДТП с участием 13 автомобилей, в том числе двух грузовиков, сообщили в экстренных службах.
Из-за образовавшего затора десятки машин не могли покинуть аварийный участок. Пробка растянулась на 20 километров.
К данному моменту последствия массового ДТП устранены, проезд открыт, добавили в региональном управлении ГИБДД.
Тула, Зоя Осколкова
© 2023, РИА «Новый День»