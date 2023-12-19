Генпрокуратура изменила правила перелетов для пассажиров с детьми

Генеральный прокурор Российской Федерации Игорь Краснов распорядился изменить правила перелетов для пассажиров с детьми, теперь у россиян есть выбор, с кем из сопровождающих будет лететь ребенок, о чем должны предупреждать на стойках регистрации.

В сообщении, опубликованном в Telegram-канале Генпрокуратуры РФ, говорится: «По указанию Игоря Краснова прокуроры добились изменения правил перелетов для пассажиров с детьми. В связи с многочисленными обращениями граждан и сообщениями в СМИ Генпрокурор России поручил провести проверку соблюдения авиакомпаниями и аэропортами прав пассажиров с малолетними детьми».

«Установлено, что локальные акты некоторых авиакомпаний, регламентирующие условия обслуживания таких пассажиров, не соответствуют требованиям закона. В частности, детей и родителей нередко в самолетах рассаживают отдельно. После вмешательства надзорного ведомства в правила перевозок авиакомпаний внесены изменения, направленные на защиту прав детей. Теперь пассажирам предоставляется выбор, с кем из сопровождающих будет лететь ребенок. Об этом предупреждают на стойках регистрации и сайтах авиакомпаний. Отдельные перевозчики предусмотрели возможность пересаживать детей от одного сопровождающего к другому, в том числе при нахождении в разных классах обслуживания взрослого пассажира с ребенком до 12 лет, а также рассадки детей до 2 лет вместе с членами семьи, родственниками и т.п.», – добавили в ведомстве.

Москва, Иван Бабурин

© 2023, РИА «Новый День»

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