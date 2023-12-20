Министр промышленности и торговли РФ Денис Мантуров на заседании Государственной комиссии по противодействию незаконному обороту промышленной продукции в среду, 20 декабря, заявил, что в России вводится обязательная сертификация электросамокатов и электродвигателей.

В публикации на сайте министерства, в частности, говорится, что Мантуров сказал следующее: «В отношении электросамокатов введение обязательной сертификации призвано предотвратить участившиеся случаи причинения вреда жизни и здоровью граждан. А дополнительное введение обязательного ограничения скорости позволит снизить количество ДТП».

«Введение обязательной сертификации для электродвигателей призвано исключить случаи обмана недобросовестными импортерами российских потребителей, особенно в части энергетических показателей двигателей, а также позволит улучшить конкурентную среду в интересах российских производителей. В этой связи также будет разработан межгосударственный стандарт, предусматривающий требования и методы исследований ЭСИМ», – добавил министр.

Москва, Иван Бабурин

© 2023, РИА «Новый День»

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