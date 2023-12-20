Пекинский аэропорт отказал «России» в приеме самолетов

Аэропорт Пекина «Дасин» в среду, 20 декабря, «до выполнения дополнительных требований» отказал авиакомпании «Россия» в приеме и обслуживании рейсов, – сообщает РИА Новости.

Как пишет агентство, представители авиаперевозчика заявили, что «несмотря на готовность авиакомпании оперативно обеспечить выполнение указанных требований, администрация аэропорта не пошла навстречу, в связи с чем были отменены ближайшие рейсы в аэропорт «Дасин» из Владивостока, Красноярска и Иркутска. Пассажиров отмененных рейсов в Пекин без доплаты пересадили на другие рейсы «Аэрофлота».

«Авиакомпания начала проходить аккредитацию в Главном управлении гражданской авиации КНР, чтобы получить необходимые разрешения для выполнения полетов с марта 2023 года», – сообщили в авиакомпании.

Москва, Иван Бабурин

© 2023, РИА «Новый День»

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