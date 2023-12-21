Toyota отзовет миллион машин из-за дефекта подушек безопасности

Автомобильный концерн Toyota Motor объявил об отзыве более 1 млн автомобилей из-за проблем с подушками безопасности. Об этом сообщает агентство Kyodo.
Специалисты выявили неисправность датчика системы обнаружения пассажира на переднем сиденье. Поломка может привести к короткому замыканию и несрабатыванию подушек безопасности.
Под отзывную кампанию подпадают Camry, Corolla, кроссовер RAV4, а также модели Lexus ES и RX, произведенные в период с 2020 по 2022 год и реализованные в США.
Ранее Toyota отозвала более полумиллиона машин с китайского рынка. Поводом стала неисправность топливной системы, из-за которой могут образоваться трещины в топливном насосе.
Токио, Зоя Осколкова
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