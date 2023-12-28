В России начинается новогодняя кампания против нетрезвых водителей

Государственная инспекция безопасности дорожного движения (ГИБДД) России в четверг, 28 декабря, сообщила, что с завтрашнего дня, 29 декабря, по всей стране начинается десятидневный новогодний рейд против нетрезвых водителей под названием «Анаконда». Рейд будет проходить по всей стране без исключений.

В заявлении, распространенном в Telegram-канале ГИБДД России, в частности, говорится: «Мероприятие начнется с 20:00 29 декабря и продлится до 20:00 часов 8 января будущего года. В очередной раз предупреждаем водителей о последствиях нетрезвого вождения – зачастую такие факты приводят к трагедиям. Не допускайте непоправимых ошибок, если выпили, не садитесь за руль».

«В случае обнаружения на дорогах водителей, управляющих автомобилями с признаками алкогольного опьянения, не нужно оставаться равнодушными, обращайтесь в полицию по номеру 102», – добавили в ГИБДД.

Москва, Иван Бабурин

© 2023, РИА «Новый День»

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