«АвтоВАЗ» отзывает почти шесть тысяч автомобилей

Автоконцерн «АвтоВАЗ» отзовет для проверки 5,7 тысячи автомобилей Lada Granta. Об этом сообщает портал «Автоновости дня» со ссылкой на пресс-службу компании.

«АО «АвтоВАЗ» пригласит владельцев LADA Granta для проверки номера ОТТС в идентификационной табличке заводских данных», – говорится в сообщении.

Под отзывную кампанию попали машины, произведенные в период с 02 ноября по 12 декабря 2023 года.

Отмечается, что автовладельцев уведомят о необходимости приехать в дилерский центр для проверки. Все работы будут бесплатными.

Тольятти, Зоя Осколкова

© 2023, РИА «Новый День»

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