На три года «автоматически» продлевается действие водительских прав, срок которых истекает в 2024-25 годах

Официальный представитель МВД России Ирина Волк в пятницу, 29 декабря, заявила, срок действия истекших водительских удостоверений, срок действия которых истекает в 2024 и 2025 годах, продлевается на три года.

В сообщении Волк, опубликованном на сайте МВД России, говорится: «Водительские удостоверения, срок действия которых истекает в 2024 и 2025 годах, продлевается на три года. Соответствующее постановление Правительства Российской Федерации от 23 декабря 2023 г. № 2269 опубликовано на официальном интернет-портале правовой информации и вступило в силу».

«Инициатором такого продления срока действия водительских удостоверений выступило МВД России совместно с Минэкономразвития России. Инициатива реализована в рамках полномочий Правительства Российской Федерации и направлена на снижение административной нагрузки для граждан и бизнеса. Это нововведение коснется как водителей, управляющих транспортными средствами в личных целях, так и тех, кто управляет транспортными средствами при осуществлении трудовой и предпринимательской деятельности», сказала представитель министертсва и добв=авила: «Теперь в течение трех лет необходимости в замене «просроченных» водительских удостоверений у них не будет, они продлятся автоматически».

Москва, Иван Бабурин

© 2023, РИА «Новый День»

Написать автору или сообщить новость

Подписывайтесь на каналы

Дзен YouTube