Названы города, чьи жители дольше других стоят в пробках

Специалисты компании по вопросам дорожного движения TomTom составили рейтинг городов, в которых жители проводили много времени в автомобильных заторах в 2023 году. В список вошли 387 мегаполисов в 55 странах по всему миру.

Возглавила рейтинг столица Ирландии Дублин. Там автомобилисты провели в пробках 158 часов за год. При этом затрудненное движение увеличивало затрачиваемое на дорогу время на 66% по сравнению с ситуацией, когда трафик отсутствует, – этот показатель стал рекордным среди всех городов.

На втором месте – столица Перу Лима (157 часов), на третьем месте расположился Мехико (152 часа).

Затем идут Бухарест (150 часов), Лондон (148 часов), Милан (137 часов), индийские города Бангалор (132 часа) и Пуна (128 часов), а также Париж (120) и Богота (117).

Вашингтон, Зоя Осколкова

© 2024, РИА «Новый День»

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