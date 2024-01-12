В Чебоксарах в ДТП с двумя троллейбусами пострадали шесть человек

В Чебоксарах столкнулись два троллейбуса. В результате пострадали шесть человек. Об этом сообщает МВД Чувашии.
Авария произошла у остановки общественного транспорта «Улица Николаева» около семи утра. Троллейбус пятого маршрута врезался в троллейбус девятого маршрута.
«За медицинской помощью обратились 25-летний водитель одного из троллейбусов и пять пассажиров», – говорится в сообщении.
По предварительной версии, причиной столкновения стало несоблюдение безопасной дистанции водителем одного из троллейбусов.
Чебоксары, Зоя Осколкова
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