В Чебоксарах в ДТП с двумя троллейбусами пострадали шесть человек

В Чебоксарах столкнулись два троллейбуса. В результате пострадали шесть человек. Об этом сообщает МВД Чувашии.

Авария произошла у остановки общественного транспорта «Улица Николаева» около семи утра. Троллейбус пятого маршрута врезался в троллейбус девятого маршрута.

«За медицинской помощью обратились 25-летний водитель одного из троллейбусов и пять пассажиров», – говорится в сообщении.

По предварительной версии, причиной столкновения стало несоблюдение безопасной дистанции водителем одного из троллейбусов.

Чебоксары, Зоя Осколкова

© 2024, РИА «Новый День»

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