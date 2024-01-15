В Красноярске пассажир устроил дебош при посадке в самолет

В аэропорту Красноярска задержали пассажира, который начал дебоширить еще до взлета. Об этом сообщили в пресс-службе сибирской транспортной полиции.

Борт должен был выполнять рейс из Красноярска в Москву. 48-летний житель Тольятти занял место другого пассажира и стал агрессивно себя вести. Он отказывался пересаживаться на свое место, а также начал материться и размахивать руками.

В результате экипаж вызвал правоохранителей. Буйного пассажира сняли с рейса и доставили в дежурную часть. В отношении мужчины составили административный протокол о мелком хулиганстве.

Красноярск, Зоя Осколкова

© 2024, РИА «Новый День»

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