В Нижнем Новгороде школьника высадили из трамвая в мороз

В Нижнем Новгороде девятилетнему мальчику пришлось по морозу возвращаться домой пешком, потому что водитель высадил его из трамвая. Об этом сообщает телеграм-канал «Ni Mash».
Школьник сел в трамвай на Заречном бульваре, когда с него потребовали плату за проезд, карточка не сработала, наличных денег у мальчика при себе не оказалось.
Это заметили другие пассажиры и предложили заплатить за ребенка, но водитель запретил это делать и высадил мальчика. В результате школьнику пришлось идти домой пешком.
В региональном министерстве транспорта пообещали провести проверку.
Нижний Новгород, Зоя Осколкова
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