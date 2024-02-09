«Уральские авиалинии» приостановили полеты до Баку

Федеральное агентство воздушного транспорта (Росавиация) в пятницу, 9 февраля, сообщило, что авиакомпания «Уральские авиалинии» до 17 февраля приостановила полеты из Жуковского в Баку.

В сообщении Росавиации, в частности, говорится: «В четверг, 8 февраля, оборотный рейс перевозчика по этому маршруту не состоялся из-за отсутствия разрешения со стороны авиационных властей Азербайджана. «Уральские авиалинии» временно приостановили программу выполнения рейсов по этому маршруту до 17 февраля».

Москва, Иван Бабурин

© 2024, РИА «Новый День»

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