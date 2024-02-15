В Госдуме призвали запретить такси повышать оплату за проезд в плохую погоду

Депутат Госдумы РФ Виталий Милонов в четверг, 15 февраля, предложил на законодательном уровне запретить таксистам повышать цены за проезд в плохую погоду, в связи с многочисленными жалобами на это во время снегопада или сильных дождей в Москве, Петербурге и других регионах, – сообщают СМИ.

Милонов, в частности, сказал: «Я убежден, что на поездки на короткие расстояния, между работой и домом, должны существовать разумные ценовые ограничения. Снег или непогода, конечно, являются фактором, влияющим на стоимость, но не должны превращать поездки в роскошь. Предлагается ввести лимит на повышение стоимости не выше 20% от обычной цены».

Москва, Иван Бабурин

© 2024, РИА «Новый День»

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