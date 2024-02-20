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Вторник, 20 февраля 2024, 12:09 мск

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В КНР выпустили отряхивающийся от снега электрокар

Скриншот видео NIO

Китайская компания NIO объявила о новой функции своих электромобилей: они самостоятельно могут стряхнуть с себя снег. Видео опубликовано на официальной странице компании в соцсети Weibo.

Производитель добавил функцию раскачивания автомобильной подвеске для модели ET9. При активации машина начинает раскачиваться, приседая то на одну сторону, то на другую. Так снег скатывается с поверхности кузова без усилий владельца.

«Интеллектуальная система шасси SkyRide·Tianxing заставиит автомобиль вибрировать и поможет вам хорошо начать год!» – говорится в публикации.

Покупателям предложили использовать новую функцию даже во время движения, но если в салоне нет предметов, которые могут упасть или повредить машине и водтелю, например, открытых стаканов в горячими напитакми.

Пекин, Наталья Рязанова

© 2024, РИА «Новый День»

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