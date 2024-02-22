Госдума рассмотрит закон о введении штрафов за нарушение ПДД владельцами электросамокатов, гироскутеров и сигвеев

Московская городская дума внесла на рассмотрение в Госдуму РФ законопроект о штрафах за нарушение правил дорожного движения (ПДД) для пользователей электросамокатов, электроскейтбордов, гироскутеров, сигвеев, моноколес и иных средств индивидуальной мобильности (СИМ).

В документе, размещенном в базе данных Госдумы РФ в четверг, 22 февраля, говорится: «Поправки в статью 12.27 КоАП РФ предлагают ввести штраф в размере 1 тыс. рублей за невыполнение лицом, использующим для передвижения СИМ, обязанностей в связи с ДТП, участником которого он является. А за оставление места ДТП предлагается взимать штраф в размере от 1 тыс. до 1,5 тыс. рублей».

«Употребление лицом, использующим СИМ, алкогольных напитков, наркотических или психотропных веществ после ДТП, к которому он причастен, либо после того, как транспортное средство было остановлено по требованию сотрудника полиции, до проведения освидетельствования состояния опьянения или до принятия решения об освобождении от проведения такого освидетельствования повлечет наложение административного штрафа в размере 30 тысяч рублей», – предлагают московские законодатели.

Кроме того, депутатам Госдупы предлагается рассмотреть и «внести изменения в статью 12.29 КоАП РФ, согласно которым нарушение ПДД лицом, использующим для передвижения СИМ, повлечет наложение административного штрафа в размере 800 рублей. Если такое нарушение будет совершено в состоянии опьянения, то штраф составит от 1 тыс. до 1,5 тыс. рублей, также как и за передачу управления СИМ лицу, находящемуся в состоянии опьянения».

Предусматривается также «введение штрафа в размере до 1 тысячи рублей за нарушение ПДД, повлекшее создание помех в движении транспортных средств. Если же такое нарушение повлечет по неосторожности причинение легкого или средней тяжести вреда здоровью потерпевшего, то штраф для лица с СИМ составит от 1 тысячи до 1,5 тыс. рублей».

«Вступление в силу предлагаемых изменений в КоАП РФ предусматривается с 1 апреля 2024 года», – говорится в документе, предложенном для рассмотрения Госдумой РФ.

Москва, Иван Бабурин

© 2024, РИА «Новый День»

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