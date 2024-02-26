В аварии на Алтае погибли четыре человека

В Алтайском крае в ДТП на трассе погибли четыре человека, еще трое пострадали. Об этом сообщает региональное управление МВД.
Авария произошла сегодня утром на 132 км автодороги К-09 «Поспелиха – Курья – Третьяково – граница с Республикой Казахстан». Легковушка выехала на встречку для обгона и врезалась в автомобиль «Тойота». После чего произошло столкновение с еще одной машиной.
«По уточненным данным, в результате ДТП четыре человека погибли и трое получили ранения», – отметили в МВД.
На месте аварии работают сотрудники госавтоинспекции, выясняются все обстоятельства произошедшего. По факту гибели людей проводится проверка.
Барнаул, Зоя Осколкова
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