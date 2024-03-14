В Саратове в массовой аварии пострадали семь человек

В Саратове произошла массовая авария с участием более чем 20 автомобилей. По предварительным данным, пострадали семь человек.

ДТП произошло на трассе «Саратов – Волгоград». Грузовик столкнулся с легковушкой, а затем в них врезались едущие следом автомобили. В общей сложности повреждения получили 23 машины.

В аварии пострадали семь человек. Одного из них госпитализировали.

На месте работают правоохранительные органы. Движение на участке затруднено. По факту ДТП проводится проверка.

Саратов, Зоя Осколкова

© 2024, РИА «Новый День»

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