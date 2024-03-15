В выходные российских водителей ждут «сплошные» массовые проверки на дорогах

Заместитель начальника отдела пропаганды безопасности дорожного движения и профилактики детского дорожно-транспортного травматизма ГУОБДД МВД России полковник полиции Антон Белан в пятницу, 15 марта, заявил, что в выходные, 16 и 17 марта, сотрудники Госавтоинспекции проведут массовые и «сплошные» проверки на дорогах, особое внимание будет уделено поиску нетрезвых водителей, – сообщают «Известия».

В комментарии изданию Белан сказал: «В преддверии выходных дней напоминаем о недопустимости управления автомобилем в состоянии опьянения. Призываем участников дорожного движения не оставаться равнодушными к проблеме пьянства за рулем и своевременно сообщать сотрудникам полиции о водителях, которые ведут себя на дороге неадекватно и управляют автомобилем в нетрезвом состоянии. В рамках «сплошных» проверок автоинспекторы останавливают все автомобили на определенном участке дороги и оценивают состояние каждого водителя».

«За управление транспортным средством в нетрезвом виде, а также за отказ от прохождения медицинского водителя грозит лишение прав на срок от полутора до двух лет, а также штраф в размере 30 тыс. рублей. За повторное управление автомобилем в состоянии опьянения или повторный отказ от освидетельствования предусмотрена уголовная ответственность по ст. 264.1 УК РФ, предусматривающая максимальное наказание в виде лишения свободы на срок до трех лет», – напомнил зам.начальника отдела пропаганды ГУОБДД МВД России.

Москва, Иван Бабурин

© 2024, РИА «Новый День»

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