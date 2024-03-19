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Вторник, 19 марта 2024, 09:57 мск

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Аэропорт Сочи попросил «отрыть небо» для привлечения иностранных перевозчиков

Аэропорт Сочи попросил на три года открыть небо для привлечения иностранных авиакомпаний. Российские перевозчики высказались против появления конкурентов на своих основных направлениях, а в Минтрансе инициативу посчитали преждевременной.

Гендиректор управляющей сочинским аэропортом «Аэродинамики» Алексей Старостин отправил запрос в Минтранс в конце 2023 года. Запрос касался статуса воздушной гавани на 2024-2027 годы. Старостин напомнил, что соглашения между странами сдерживают запуск новых направлений у иностранных перевозчиков, а российским не хватает возможностей для международных рейсов. Поэтому иностранный туристический поток в Сочи «крайне низок».

Введение пятой степени «открытого неба» позволит обойти часть ограничений и открыть новые международные маршруты. Это подтолкнет конкуренцию, что приведет к снижению цен на билеты, считает Старостин. В открытии рейсов в Сочи заинтересованы компании из стран СНГ и Ближнего Востока, в том числе Бахрейна, Катара, Саудовской Аравии, Иордании, Сирии, Туниса, Марокко. При чем, изменения не скажутся обслуживании рейсов российских авиакомпаний, поскольку объемы перевозок составят до 5% от общего пассажиропотока аэропорта.

Старостин указал, что отечественные перевозчики не высказали «категорических возражений». По данным РБК, российские компании против появления конкурентов. В «Аэрофлоте» высказались против дополнительных преимуществ для иностранных компаний на важных для российских перевозчиков направлениях.

В пресс-службе российского Минтранса инициативу посчитали преждевременной. И напомнили, что внутренний туризм остается приоритетом.

«Введение режима «открытого неба» в Сочи может негативно сказаться на транспортной доступности данного направления для российских граждан», – говорится в сообщении.

Сочи, Наталья Рязанова

© 2024, РИА «Новый День»

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