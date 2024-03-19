Железная дорога от Ростова-на-Дону до Крыма начнет работать до конца 2024 года

Первый заместитель руководителя ФГУП «Железные дороги Новороссии» Олег Калеватых во вторник, 19 марта, заявил, что железная дорога, которая свяжет Ростов-на-Дону с Крымом через новые регионы, начнет полноценно работать до конца 2024 года.

В сообщении, опубликованном на сайте Российских железных дорого (Росжелдор), говорится, что Калеватых сказал следующее: «Работы по восстановлению магистрали и строительству новой ветки начали в сентябре 2023 года. За это время проложили участок протяженностью 63 км и восстановили 140 км путей. Это первый этап проекта. Еще два будут завершены до конца 2024 года».

«Восстановление дороги шло в экстремальных условиях, буквально под огнем. Постоянные были обстрелы, прилеты. Враг не давал нам работать, но дорога восстановлена, она будет работать, и мы будем перевозить по ней грузы, а потом и пассажиров», – добавил первый зам.руководителя ФГУП «Железные дороги Новороссии».

Отметим, что накануне на митинге-концерте, посвященном 10-летую воссоединению России и Крыма, президент РФ Владимир Путин заявил: ««Скоро железнодорожные составы пройдут прямо в Севастополь. И это будет еще одна альтернативная дорога вместо Крымского моста. Поезда пойдут от Ростова-на-Дону до Донецка, Мариуполя и Бердянска».

Москва, Иван Бабурин

© 2024, РИА «Новый День»

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