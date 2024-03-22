Минтранс ввел на всех объектах транспорта максимальный уровень безопасности

Министерство транспорта РФ в субботу, 23 марта, ввело на всех объектах максимальный (третий) уровень безопасности. Транспортные организации усилили взаимодействие с правоохранительными органами.

В сообщении ведомства говорится: «Транспортные организации усилили взаимодействие с правоохранительными органами. В связи с предпринимаемыми дополнительными мерами просим пассажиров заранее прибывать на вокзалы и в аэропорты, а также с пониманием относиться к проведению досмотровых мероприятий».

В сообщениях СМИ также говорится, что на станциях метро Москвы сотрудники проверяют на входе сумки и рюкзаки пассажиров. Владельцам всех торговых центров рекомендовано усилить охрану с помощью Росгвардии. В Москве и Подмосковье также усилены меры безопасности – на въездах и выездах из столицы дежурят усиленные экипажи сотрудников ГИБДД, экипированные в средства индивидуальной защиты».

Москва, Иван Бабурин

© 2024, РИА «Новый День»

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